Pöltls Raptors feiern fünften Sieg in Folge, Cavaliers-Serie reißt

Österreicher gegen Grizzlies mit acht Punkten und sieben Rebounds

Memphis – Die Erfolgsserie der Toronto Raptors in der National Basketball Association (NBA) hat bei den Memphis Grizzlies ihre Fortsetzung gefunden: Die Kanadier gewannen in der Nacht auf Samstag (MEZ) nach einer Aufholjagd 116:107 und feierten damit den fünften Sieg hintereinander. Jakob Pöltl steuerte in 24:07 Minuten auf dem Parkett acht Punkte und sieben Rebounds bei.

"Wir brauchen die selbe Mentalität wie zu Hause", hatte Coach Dwane Casey vor dem ersten von vier Spielen bei Nachzüglern der Western Conference gefordert. Sein Team, das sich in Memphis im zweiten Viertel zwischenzeitlich 30:47 im Rückstand sah, kam dem nach. Somit halten die Raptors vorerst auch in der Fremde bei einer positiven Bilanz (7:6).

Vorjahreswert schon überholt

"Was für ein Comeback und cooler 116:107-Auswärtserfolg bei den Memphis Grizzlies! Wir haben auch bei 17 Punkten Rückstand weiter hart gearbeitet und wurden belohnt", schrieb der vom TV-Kommentator einmal mehr als "Austrian Hammer" bezeichnete Pöltl auf Facebook. Der 2,13 Meter große Center hält bei nunmehr 166 Punkten im laufenden Spieljahr. Das ist nach 23 Begegnungen bereits ein Zähler mehr als in der Rookie-Saison bei damals 54 Einsätzen im Grunddurchgang.

Topscorer der Kanadier in Memphis waren DeMar DeRozan (26) und Serge Ibaka (21). In der Nacht auf Montag treten die Raptors bei den Sacramento Kings an.

Celtics und Cavs verlieren

Zwei Spitzenteams mussten Niederlagen einstecken: NBA-Leader Boston Celtics verlor mit einem 102:105 bei den San Antonio Spurs seine "weiße Weste" gegen Teams der Western Conference (zuvor 8:0). Ein Dreipunkter des 40-jährigen Manu Ginobili sorgte für die Entscheidung zugunsten der Texaner. Bei den Spurs steht zudem laut Medienberichten das Comeback des Langzeitverletzten Kawhi Leonard bevor.

Die Cleveland Cavaliers gingen nach zuvor 13 Siegen hintereinander mit einem 102:106 bei den Indiana Pacers als Verlierer vom Parkett und mussten damit auch Rang zwei in der Eastern Conference an Toronto abgeben. 29 Punkte, zehn Rebounds und acht Assists von LeBron James waren zu wenig. Die Sieger wurden von Victor Oladipo (33) angeführt. (APA, 9.12.2017)

Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Freitag:

Memphis Grizzlies – Toronto Raptors (Jakob Pöltl mit acht Punkten und sieben Rebounds in 24:07 Minuten) 107:116

Charlotte Hornets – Chicago Bulls 111:119 n.V.

Detroit Pistons – Golden State Warriors 98:102

Indiana Pacers – Cleveland Cavaliers 106:102

Orlando Magic – Denver Nuggets 89:103

Milwaukee Bucks – Dallas Mavericks 109:102

New Orleans Pelicans – Sacramento Kings 109:116 n.V.

San Antonio Spurs – Boston Celtics 105:102