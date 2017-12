Demonstration gegen Jerusalem-Entscheidung in Wien

Kundgebung vor US-Botschaft – Bis zu 700 Teilnehmer laut Polizei

Jerusalem/Wien – Auch in Wien hat es am Freitagnachmittag Proteste gegen die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Israels Hauptstadt anzuerkennen, gegeben. Laut Polizei versammelten sich um 14.00 Uhr rund 400 Personen vor der US-Botschaft in Wien-Alsergrund. Anschließend zogen die Demonstranten von der Polizei begleitet in Richtung Währinger Straße.

Bis auf eine Personenfeststellung, sei die unter dem Namen "Kundgebung Jerusalem Hauptstadt Palästinas" angemeldete Veranstaltung friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Am Ende der Veranstaltung, die gegen 16.30 Uhr zu Ende ging, seien etwa 700 Personen anwesend gewesen.

Proteste in Europa

In Athen haben rund 1.000 in Griechenland lebende Palästinenser am Freitagabendgegen die Jerusalem-Entscheidung protestiert. Vor dem griechischen Parlament zündeten sie eine israelische Fahne an. "Stoppt die Zionisten" und "Jerusalem gehört uns", skandierten sie, wie Rundfunkreporter berichteten.

Auch in Berlin wurden israelische Fahnen verbrannt. Rund 1.200 Menschen haben vor dem Brandenburger Tor in Berlin protestiert. Die Kundgebung in der Nähe der US-Botschaft, bei der zahlreiche Palästinenser-Fahnen geschwenkt wurden, sei ohne größere Störungen verlaufen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. (APA, 8.12.2017)