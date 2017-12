Rotter-Doppelpack: Caps besiegen Zagreb

Fünfter Sieg in Serie für EBEL-Spitzenreiter

Wien – Die Vienna Capitals haben am Freitag in der Erste Bank Eishockey-Liga (EBEL) ihren fünften Sieg in Serie eingefahren. Der Tabellenführer bezwang Medvescak Zagreb dank eines Doppelpacks von Rafael Rotter (26., 34./PP) zu Hause mit 2:0. Die Wiener tilgten damit den letzten weißen Fleck auf ihrer EBEL-"Landkarte": Zagreb war das einzige Team, gegen das sie in dieser Saison noch nicht gewonnen hatten.

Das Hinspiel beim Liga-Rückkehrer hatten die Capitals am 26. Oktober mit 1:4 verloren. Es war die erste Saisonniederlage des Meisters nach regulärer Spielzeit. Die Revanche erfolgte bei Zagrebs erstem Gastspiel in Wien nach vier Jahren. Hatten die Kroaten noch samt Stangentreffer von Garrett Noonan nach einer Minute den besseren Start erwischt, übernahmen die Caps zusehends die Kontrolle über die Partie.

Im Mitteldrittel geriet die Angriffsmaschine in Schwung. Rotter traf erst nach einem abgeblockten Schuss von Nikolaus Hartl. Dann legte der 30-Jährige im Powerplay nach Querpass von Jamie Fraser nach eigenem Rebound im zweiten Versuch noch einmal nach. Die Caps fanden noch weitere gute Chancen vor, Zagrebs starker Ex-NHL-Goalie Kevin Poulin machte sie aber zunichte.

Ernsthaft in Gefahr war der 20. Sieg im 25. EBEL-Saisonspiel für den Spitzenreiter dennoch nie. Die Wiener sind mittlerweile 134 Minuten und 34 Sekunden ohne Gegentor, Zagreb hängt nach vier Spielen ohne Sieg im Mittelfeld der Tabelle fest. Für die Capitals steht bereits am Sonntag (16.00 Uhr) das nächste Heimspiel gegen die Dornbirn Bulldogs auf dem Programm. (APA, 8.12.2017)

EBEL vom Freitag:

15. Runde:

Vienna Capitals – KHL Medvescak Zagreb 2:0 (0:0,2:0,0:0). Wien, 4.310 Zuschauer. Tore: Rotter (26., 34./PP). Strafminuten: 6 bzw. 10