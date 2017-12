Deutschland: Bundeshaushalt 2017 mit zwei Milliarden Euro Überschuss

Das Plus mitunter wegen der Flüchtlingskosten vergleichsweise gering aus, wie der Spiegel berichtet

Berlin – Der Bundeshaushalt wird einem Medienbericht zufolge in diesem Jahr mit einem Überschuss von rund zwei Milliarden Euro abschließen. Das gehe aus vorläufigen Berechnungen des Bundesfinanzministeriums hervor, berichtete der "Spiegel" am Freitag vorab aus seiner neuen Ausgabe. Das Plus falle wegen außerplanmäßiger Ausgaben vergleichsweise gering aus. Dazu zählten die Rückerstattung der Kernbrennstoffsteuer an die Stromkonzerne sowie Ausgaben für Versorgung und Unterbringung von Flüchtlingen in Höhe von je rund sieben Milliarden Euro.

Das Ministerium wollte den Überschuss nicht bestätigen, da der vorläufige Jahresabschluss erst Mitte Januar erstellt werde. Angesichts der aktuellen Entwicklung sei davon auszugehen, dass der Haushalt ohne neue Schulden oder eine Entnahme aus der Flüchtlingsrücklage finanziert werden können, hieß es auf Nachfrage. (Reuters, 8.12.2017)