TV- und Radiotipps für Sonntag, 10. Dezember

Rauchverbot "im Zentrum", Helden in der Luft, ein Lächeln in der Nacht

11.05 DISKUSSION

Pressestunde Hermann Schultes, Präsident der Landwirtschaftskammer, stellt sich den Fragen von Petra Stuiber (der STANDARD) und Claudia Dannhauser (ORF). Bis 12.00, ORF 2

16.30 MAGAZIN

Metropolis 1) Ai Weiwei macht in The Human Flow die Flüchtlingskrise zum Mittelpunkt seiner künstlerischen Arbeit. 2) Graffiti-Künstler Banksy und der Brexit. 3) Weltmusik mit Fatoumata Diawara. 4) Mathias Énards Roman Kompass. 5) Aki Kaurismäkis Die andere Seite der Hoffnung. Bis 17.15 , Arte

20.00 GESPRÄCH

Wiener Stadtgespräch mit Politikwissenschafter Herfried Münkler und Moderator Peter Huemer über die Schicksalsgemeinschaft EU und Migration und Integration als Herausforderung. Bis 22.00, Okto

20.15 ABENTEUER

Der Stoff, aus dem die Helden sind (The Right Stuff, USA 1983, Philip Kaufmann) USA, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg: Auf einem Flugplatz in der Wüste Kaliforniens experimentieren junge Piloten riskante Überschallflüge. Als 1957 die Russen den Satelliten Sputnik ins All senden, steigt der Druck auf die USA. Daraufhin grün-det die Nasa das Mercury-Programm. Oscargekrönt, nach dem Bestseller von Tom Wolfe. Bis 23.20, Arte

20.15 LIEBESWIRREN

Ein Lächeln nachts um vier (D 2017, Jan Ruzucka) Zwei sind füreinander bestimmt, es dauert aber ewig, bis sie zusammenkommen. Diese Geschichte passiert hier der Hamburger Anwältin Jule (Natalia Belitski) und dem TV-Serienstar Max (August Wittgenstein). Romantisch, aber nicht kitschig. Bis 21.45, ZDF

22.00 DISKUSSION

Im Zentrum: Rauchverbot auf der Kippe Darüber diskutieren bei Claudia Reite-rer: Heinz Pollischansky (Gastronom), Andreas Schwabl (Oberkellner), Joesi Prokopetz (Autor), Waltraud Posch (Suchtexpertin) und Hellmut Samonigg (Rektor der Medizinischen Universität Graz). Bis 23.05, ORF 2

22.50 AUSSENSEITER

Morris aus Amerika (Morris from America, D/USA 2016, Chad Hartigan) Morris ist US-Amerikaner, 13, übergewichtig, Außenseiter, lebt im deutschen Heidelberg. Er träumt von einer Karriere als Rapper. Freunde hat er keine, nur Katrin (Lina Keller) scheint sich für ihn zu interessieren. Sehenswerter Coming-of-Age-Film. Bis 0.20, SWR

23.30 REPORTAGE

ZDF-History: Jobs gegen Gates – Das Duell der Computerkönige Das von Bill Gates entwickelte Betriebssystem Windows eroberte die Computer in aller Welt. Mit iPod, iPad und iPhone setzte Steve Jobs neue Maßstäbe. Die Sendung zeigt die Karrieren zweier Männer, die aus bescheidenen Anfängen heraus zwei Weltunternehmen schufen. Bis 0.15, ZDF

(Astrid Ebenführer, 10.12.2017)