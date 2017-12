TV- und Radiotipps für Samstag, 9. Dezember

Clooney und King Kong, Vincent will Meer – und eine Weihnachts-Zwiderwurze

17.05 MAGAZIN

Bewusst gesund Themen bei Ricarda Reinisch: 1) Rasche Erholung nach Hüft-OP dank 3D-Planungssystems für die Rekonstruktion. 2) Gerade in der kalten Jahreszeit kann man den eigenen Körper dazu bringen, mehr vom gesunden, braunen Fett zu produzieren. 3) Wie man dem Pensionsschock vorbeugen kann. Bis 17.30, ORF 2

20.15 ZWIDERWURZEN

Disneys Eine Weihnachtsgeschichte (A Christmas Carol, USA 2009, Robert Zemeckis) Scrooge muss für seine Hartherzigkeit schwer büßen. Robert Zemecki peitscht Charles Dickens' Saulus/Paulus von einer grausamen Prüfung zur nächsten und erreicht damit das Gegenteil des Erwünschten: Der alte Grantscherben tut einem schon richtig leid – und Jim Carrey kann sowieso niemand richtig böse sein. Fulminant animiert, hat aber trotzdem Längen. Bis 22.20, Sat1

20.15 ROADTRIP

Vincent will Meer (D 2010, Ralf Huettner) Vincent (Florian David Fitz) hat das Tourettesyndrom, Marie (Karoline Herfurth) ist magersüchtig, und Alexander (Johannes Allmayer) ist ein Zwangsneurotiker. Trotzdem kein Grund, zu Hause zu bleiben. Der preisgekrönte Roadtrip mit Drehbuch von Fitz überzeugt durch wundervolle Landschaftsbilder und sympathische Protagonisten. Bis 22.05, ATV 2

20.15 SCIFI

Waterworld (USA 1995, Kevin Reynolds) Dass jemand seine Körperflüssigkeiten zu Trinkwasser umwandelt, anstatt das weltumspannende Meer zu seinen Füßen in die Aufbereitungsanlage zu füllen, mag unverständlich erscheinen. Auch kann einen das übertriebene Machogehabe des weltrettenden Kiemenmannes nerven. Für Freunde von Scifi-Fantasiewelten ist Waterworld dennoch ein Spaß. Bis 22.55, RTL 2

20.15 THRILLER

Das Versprechen (The Pledge, USA 2001, Sean Penn) Sean Penns Dürrenmatt-Adaption mit einem großartigen Jack Nicholson. Am Tag vor der Pensionierung verspricht Sheriff Jerry Black (Nicholson) der Mutter eines ermordeten Mädchens, dass er dessen Mörder finden wird. Im Anschluss: das Porträt Jack Nicholson – Das teuflische Grinsen Hollywoods (bis 23.15 Uhr). Bis 22.15, 3sat

23.30 DOGCONTENT

Der Weihnachtshund (Ö/D 2004, Michael Keusch) Max will vor dem grauslichen Wiener Advent in die südliche Hemisphäre fliehen und sucht dafür einen Sitter für seinen Hund – und findet Katrin, die für die Hundebetreuung ganz eigene Motive hegt. Es kommt anders, als beide denken. Nach dem gleichnamigen Roman von Daniel Glattauer. Bis 1.00, ORF 2

23.55 MEILENSAMMELN

Up in the Air (USA 2009, Jason Reitman) George Clooney fliegt durch Amerika, um für fremde Unternehmen Mitarbeiter zu feuern. Dumm nur, dass eine junge Collegeabsolventin alles besser weiß und auf Videokonferenzen statt auf Flugmeilen setzt – der Effizienz wegen. Dafür fehlt ihr Clooneys Gespür. Doch der wird ohnehin von einer weiteren Frau aus der Bahn geworfen. Bis 1.35, ORF 1

1.10 MONSTERDRAMA

King Kong (NZ/USA 2005, Peter Jackson) Starauflauf auf Skull Island: Jack Black, Naomi Watts und Adrien Brody wollen einen Film drehen und stoßen auf einen ausgewachsenen Affen. Herr der Ringe-Regisseur Peter Jackson inszenierte ein gefühlvolles Remake des Klassikers von 1933. Bis 4.20, Puls 4

(Sebastian Fellner, 9.12.2017)