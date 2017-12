Darknet-Fall: Zweite Festnahme nach Kindesmissbrauch in Deutschland

Soll mit mehreren Taten in Verbindung stehen

Delmenhorst – Im Fall eines sexuell missbrauchten vierjährigen Mädchens aus Niedersachsen hat die Polizei einen zweiten Tatverdächtigen festgenommen. Der 39-jährige Bremer sitzt in Untersuchungshaft, wie die Exekutive in Delmenhorst am Freitag mitteilte. Der Fall hatte wegen der aufsehenerregenden Fahndung mit Bildern des Mädchens aus dem Internet Schlagzeilen gemacht.

Mehrere Taten vermutet

Die Ermittler gehen davon aus, das der Festgenommene mit mehreren Taten in Verbindung steht. Kurz nach Veröffentlichung der Bilder hatte die Polizei im Oktober einen 24-Jährigen festgenommen.

Der Freund der Mutter soll das Kind aus dem Kreis Wesermarsch zwischen Oktober 2016 und Juli 2017 mehrfach schwer sexuell missbraucht haben. Aufnahmen davon wurden auf einer kinderpornografischen Plattform im sogenannten Darknet verbreitet. Der Mann sitzt seither in Untersuchungshaft. (APA, 08.12.2017)