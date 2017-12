Niederlande: Landesweite Stallpflicht wegen Vogelgrippe

Vermutlich hochpathogene Variante des Virus H5

Den Haag – In den Niederlanden ist auf einem Geflügelhof Vogelgrippe ausgebrochen. Es handle sich vermutlich um eine hochpathogene Variante des Virus H5, teilte das Landwirtschaftsministerium am Freitag in Den Haag mit. Für das ganze Land wurde eine Stallpflicht für Geflügel verhängt.

Das Virus war auf dem Hof eines Entenzüchters in Biddinghuizen in der nordöstlichen Provinz Flevoland festgestellt worden. Rund 16.000 Enten sollten am Freitag noch gekeult werden. (APA/dpa, 8.12.2017)