1.600 Migranten im November aus Griechenland heimgekehrt

Seit Jahresbeginn haben fast 18.000 Asylsuchende Griechenland wieder verlassen

Athen – Gut 1.600 Migranten sind im November aus Griechenland zurück in ihre Heimat gereist. Dies teilte am Freitag die griechische Polizei mit. Insgesamt hätten seit Jahresbeginn 17.684 Migranten das südosteuropäische Land mit Unterstützung der Internationalen Organisation für Migration (IOM) wieder verlassen.

Die meisten von ihnen stammten aus Albanien, Pakistan, Bangladesch, Afghanistan sowie den nordafrikanischen Staaten. Es seien Menschen, "deren Asylanträge abgelehnt wurden oder die es eingesehen haben, dass sie keinen Chance haben, Asyl zu bekommen", sagte ein Polizeioffizier der Deutschen Presse-Agentur.

Die IOM bietet den Migranten eine Rückreise unter dem Schutz der Sicherheitsbehörden. Bevor sie ins Flugzeug steigen, bekommen sie zwischen 500 Euro und 1.500 Euro Starthilfe für das Leben in ihrer Heimat. Zurzeit sind in Griechenland etwa 60.000 Migranten registriert. Sie wohnen meist in Flüchtlingslagern. (APA/dpa, 8.12.2017)