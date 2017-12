Buschfeuer in Kalifornien: Kaninchen-Retter als Internet-Hit

Unbekannter rettete Nager am Highway 1 aus den Flammen

Ein Mann bewegt sich verzweifelt am Rande eines Flammeninfernos, um ein Kaninchen zu retten: Die Aufnahme dieser Aktion in Kalifornien wurde zum Internet-Hit. Das Video eines Fotografen des lokalen TV-Nachrichtensenders KABC entstand zufällig: Es zeigt einen jungen Mann in Kapuzenpulli und kurzen Hosen vor einer lichterloh brennenden Buschlandschaft. Dort hatte er das Tier in den Flammen entdeckt.

the dodo

Anonymer Hasenretter

Anstatt sich selbst vor dem Feuer in Sicherheit zu bringen, verlässt er an der berühmten Panoramastraße Highway 1 im Norden von Los Angeles sein Auto und springt erregt am Straßenrand auf und ab. Schließlich geht er in die Hocke und fängt das Kaninchen ein. "Der junge Mann ist mein Held", kommentierte ein Nutzer auf Twitter. Die Identität des Kaninchen-Retters war zunächst nicht bekannt. (APA, 08.12.2017)