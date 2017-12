Österreich weiter mit guten Chancen auf CL-Fixplatz 2019

Heimische Liga behauptete nach Ende der Europacup-Gruppenphase in Fünfjahreswertung Platz elf

Wien – Österreichs Meister der Saison 2018/19 darf sich weiterhin berechtigte Hoffnungen auf einen Fixplatz in der Fußball-Champions-League machen. Aufgrund der Nullnummern von Red Bull Salzburg und Austria am Donnerstag in der Europa League steht die heimische Liga nach dem Abschluss der Europacup-Gruppenphasen in der UEFA-Fünfjahreswertung auf dem in diesem Zusammenhang wichtigen Rang elf.

Sollte diese Platzierung bis Saisonende gehalten werden, wäre das Ticket für die "Königsklasse" fix, sofern sich der Champions-League-Sieger 2019 über die nationale Meisterschaft für die nächste Auflage der Eliteliga qualifiziert und die diesbezügliche Access List von der UEFA auch offiziell bestätigt wird.

Derzeit beträgt der Vorsprung auf den Zwölften Schweiz 0,05 Punkte. Das bedeutet, dass der FC Basel, der letzte verbliebene Vertreter der Eidgenossen, ab dem Champions-League-Achtelfinale ein Remis mehr holen muss als Salzburg in der restlichen Europa-League-K.o.-Phase.

Niederlande out

Der 13. Niederlande hat keinen Club mehr im Bewerb und kann Österreich daher nicht mehr überholen, Gefahr droht jedoch noch vom 14. Tschechien. Europa-League-Sechzehntelfinalist Viktoria Pilsen benötigt zwei Siege mehr als die "Bullen", um die tschechische Liga noch vor Österreich zu platzieren.

Theoretisch könnte auch noch Griechenland an der ÖFB-Liga vorbeiziehen. Dafür müssten aber AEK Athen in der Europa League vier Siege und ein Unentschieden mehr als den "Bullen" gelingen.

Sollte die heimische Liga Endrang zwölf einfahren, hätte immerhin noch Österreichs Cupsieger 2019 die Teilnahme an der Europa-League-Gruppenphase definitiv in der Tasche. Bei einer Platzierung unter den Top-15 wäre die heimische Liga 2019/20 wie auch in der kommenden Saison mit fünf Vereinen international vertreten – immer vorbehaltlich der noch zu bestätigenden Access List.

Österreich holte in dieser Europacup-Saison bisher 6,75 Punkte für die Fünfjahreswertung und ist damit die zehntbeste Nation, noch vor Ländern wie Deutschland, Belgien, Niederlande, Griechenland oder der Schweiz. (APA, 8.12.2017)