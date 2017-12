"HC Strache Negativ": Facebook dreht FPÖ-kritische Satireseite ab

Zuletzt 68.000 Fans – Auch Konten von aktuellen und ehemaligen Admins sollen gesperrt worden sein

Die FPÖ und ihr Parteichef Heinz-Christian Strache genießen auf Facebook viel Zuspruch, stoßen aber auch auf viel Kritik. Zu den bekanntesten Seiten, die regelmäßig satirische Werke und Nachrichten über Umtriebe und Verfehlungen von Personen aus dem Umfeld der Partei teilte, gehört "Blutgruppe HC Negativ".

Einigen Sympathisanten der FPÖ war diese Plattform schon in der Vergangenheit ein Dorn im Auge, weswegen es infolge massenhafter Meldungen Anfang 2017 bereits zu einer Sperre gekommen war. Diese wurde jedoch wieder aufgehoben. Nun ist Facebook erneut gegen die Seite vorgegangen – diesmal könnte die Sperre endgültig sein.

Kurz gesagt: Das wars jetzt wohl endgültig :) pic.twitter.com/Q6kSdOYoyG — BlutgruppeHCNegativ (@bumstibusters) December 8, 2017

Angeblich auch aktuelle und ehemalige Admins gesperrt



Doch nicht nur das. Auch gegen die Administratoren von "HC Negativ" soll Facebook laut dem Twitteraccount der Plattform umfassend vorgegangen sein. Bereits vor einer Woche seien ehemalige Seitenbetreiber "kommentarlos" für einen Tag gesperrt worden. Schon einen Tag vor Stilllegung der Seite soll Facebook die Konten jener, die dagegen berufen haben, komplett deaktiviert haben.

Betroffen soll unter anderem auch die Betreiberin einer Agentur sein, die im vergangenen Jahr im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit 50.000 Euro für Werbung auf Facebook ausgegeben hat. Die Sperrungen haben laut den Angaben auch kollaterale Effekte. So seien für die Betroffenen derzeit auch jene Dienste nicht mehr erreichbar, für welche sie sich über Facebook angemeldet haben (Single Sign-on).

foto: screenshot Dieses Foto ist von einer ehemaligen Administratorin der Seite im Jahr 2013 privat gepostet worden und soll nun zur Begründung der Sperre ihres Nutzeraccounts herangezogen worden sein.

Verworrene Situation

Informationen über die Begründung der Stilllegung von Seite und Betreiberkonten gibt es bislang nur spärlich. Einer Person sei die Sperrung ihres Kontos mit einem Foto begründet worden, das sie vor vier Jahren auf ihrem privaten Profil gepostet habe.

Ein Verstoß gegen die "Gemeinschaftsstandards", wie Facebook seine Verhaltensrichtlinien nennt, sei der Seite selber diesmal nicht zur Last gelegt worden, erklären die Betreiber. Die Stilllegung ergibt sich laut Betreibern scheinbar daraus, dass alle aktuellen und ehemaligen Admins gesperrt wurden.

foto: screenshot Ein Screenshot der Seite (via Google Cache).

Zuletzt 68.000 Fans

Unter der URL der "HC Negativ"-Facebook-Seite findet sich derzeit der Hinweis, dass "dieser Inhalt derzeit nicht verfügbar" sei. Dies könnte angesichts der Deaktivierung der Admin-Konten jedoch dauerhaft so bleiben, so sich Facebook nicht zur Wiederherstellung der Betreiberkonten entschließt. Zuletzt hatte die Plattform rund 68.000 Fans. Eine Kopie der Seite ist aktuell noch via Google Cache abrufbar.

Der WebStandard hat eine Anfrage an Facebook lanciert, die Antwort wird bei Eintreffen nachgereicht. Bisher hat Facebook allerdings Stellungnahmen zum Vorgehen gegen einzelne Nutzer und Seiten abgelehnt. (gpi, 08.12.2017)