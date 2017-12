Offene Fragen zum Ukrainekonflikt beim Wiener OSZE-Treffen

Bei der Abschlusskonferenz der OSZE-Außenminister in der Hofburg kamen auch Nordkorea und der Streit um Jerusalem zur Sprache

Wien – Der erste Tag des Außenministertreffens der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der Wiener Hofburg hat gestern keine Annäherung beim Ukrainekonflikt gebracht. Russlands Außenminister Sergej Lawrow und sein ukrainischer Amtskollege Pawlo Klimkin warfen einander vor, an der Umsetzung des Minsker Abkommens zur Beilegung des Kriegs zwischen der Ukraine und prorussischen Separatisten im Donbass nicht wirklich interessiert zu sein.

Lawrow beklagte außerdem eine "hemmungslose Expansion" der Nato in Osteuropa. US-Außenminister Rex Tillerson erklärte seinerseits, dass die gemeinsam mit der EU verhängten Ukraine-Sanktionen nicht aufgehoben würden, solange Moskau seine Kräfte nicht aus der Ostukraine abziehe. Auch die "Besetzung und versuchte Annexion der Krim" würden die USA niemals akzeptieren, so Tillerson.

Livestream zur Pressekonferenz

Streit um Blauhelmmission



Auch in der Frage einer möglichen Stationierung von UN-Blauhelmsodaten im Donbass herrscht nach wie vor Uneinigkeit. Russland hatte eine solche UN-Misson ins Spiel gebracht, jedoch eine Stationierung an der "Kontaktlinie", der Front zwischen ukrainisch kontrolliertem Gebiet und den sogenannten "Volksrepubliken" im Osten vorgeschlagen.

Die Ukraine beharrt jedoch auf einer Stationierung im gesamten Konfliktgebiet, einschließlich der Grenze zwischen den Separatistengebieten und Russland. Lawrow sprach in diesem Zusammenhang von "Versuchen, unsere Initiative einer UN-Bewachung der OSZE-Mission auf den Kopf zu stellen" und eine UN-Verwaltung einführen zu wollen.

Gespräche über Nordkorea und Jerusalem

Am Rande der Konferenz kam es gestern auch zu einem bilateralen Treffen zwischen Tillerson und Lawrow. Dabei sprachen die beiden Chefdiplomaten auch über die Nordkoreakrise und die umstrittene Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen. Lawrow zufolge will Russland sich an der Vermittlung von Gesprächen zwischen Nordkorea und den USA beteiligen. Bezüglich Israel habe er "auf die Befürchtungen arabischer und islamischer Staaten hingewiesen, dass diese Entscheidung die Bemühungen um eine Zweistaatenlösung sprengen könnte", so Lawrow.

Sein US-Amtskollege Tillerson hatte zuvor in einem gemeinsamen Pressegespräch mit Österreichs Außenminister Sebastian Kurz auf ein Gesetz aus dem Jahr 1995 zum Status Jerusalems verwiesen, dessen Implementierung seither alle US-Präsidenten ausgesetzt hatten. Trump würde nun lediglich "den Willen des amerikanischen Volkes umsetzen". Er selbst sei mit den Vorbereitungen für einen Umzug der US-Botschaft nach Jerusalem betraut worden, allerdings sei dies "nichts, was über Nacht passiert", so Tillerson.

Österreichs Vorsitz geht zu Ende

Zum Auftakt des zweiten Tages diskutierten Vertreter der 57 OSZE-Mitgliedsstaaten am Freitag zunächst hinter verschlossenen Türen über mehrere Erklärungen, unter anderem zu Menschenhandel und Cyberterrorismus.

Das zweitägige Außenministertreffen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), das am Freitag zu Ende geht, ist Höhepunkt und gleichzeitig inoffizieller Abschluss des österreichischen Vorsitzes in der Organisation. Offiziell findet die Übergabe erst zum Jahreswechsel statt. (Gerald Schubert, 8.12.2017)