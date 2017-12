Starkes Spiel, aber keine Tore zwischen Marseille und Salzburg

Marseille und Salzburg liefern sich im abschließenden Gruppenspiel eine unterhaltsame Partie, aber feiern beide keinen Torerfolg. Marseille neben Salzburg aufgestiegen

Marseille – Österreichs Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat die Gruppenphase der Europa League ohne Niederlage hinter sich gebracht. Am Donnerstag erkämpften die "Bullen" bei Olympique Marseille ein 0:0-Remis. Auch die Franzosen schafften den Aufstieg ins Sechzehntelfinale, da das Parallelspiel Konyaspor gegen Vitoria Guimaraes 1:1 ausging. Salzburg gewann die Gruppe I mit 12 Punkten vor Marseille (8).

Am Montag (13.00 Uhr) erfährt der österreichische Meister seinen Gegner in der Runde der letzten 32. Zum Duell mit dem ebenfalls von Red Bull unterstützten deutschen Vizemeister RB Leipzig kann es in der ersten K.o.-Runde aber noch nicht kommen: Die in der Champions League gescheiterten Leipziger zählen als einer der besten Gruppen-Dritten ebenfalls zu den gesetzten Teams. (APA, 7.12.2017)

Fußball-Europa-League – Gruppe I, 6. Runde: Olympique Marseille – Red Bull Salzburg 0:0. Marseille, Stade Velodrome, 24.000, SR Alexej Kulbakow/BLR

Marseille: Mandanda – Sarr, Rami, Rolando, Sakai – Zambo Anguissa, Luiz Gustavo – Ocampos, Lopez, Sanson (68. Payet) – N'Jie (76. Germain)

Salzburg: Walke – Miranda, Caleta-Car, Ulmer – Lainer, Haidara (76. C. Leitgeb), Samassekou (61. Yabo), Va. Berisha, X. Schlager – Gulbrandsen (59. Hwang), Dabbur

Gelbe Karten: Ocampos bzw. Caleta-Car, Hwang