Morgen-Update für Samstag, den 9.12.2017: Brexit, Jerusalem-Protest und Prozessauftakt zum Loveparade-Unglück

Guten Morgen! Hier die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[International] Brexit: Status von Nordirland bleibt ungelöstes Problem

Viele Verletzte bei Jerusalem-Protest

[Inland] Fortschritt oder Falle: Was flexiblere Arbeitszeit bringen könnte

[Panorama] Prozessauftakt in Düsseldorf zum Loveparade-Unglück 2010

[Wien] Maria Vassilakou ortet "Skandal" um Wiener Donaukanal

[Wetter] Der Samstag bringt alpennordseitig vielen Wolken und vor allem am Vormittag ziehen Schneeschauer durch, anschließend lockert es zögerlich auf. Im Süden klingt der Schneefall mit aufkommendem lebhaftem Nordföhn bald ab, und vor allem in Osttirol und Oberkärnten scheint am Nachmittag die Sonne. -5 bis +4 Grad

[Zum Tag] Was ist nach einem guten Weihnachtsessen vorprogrammiert? Genau, ein glückseliges Bäuerchen. Die Geschichte dazu heute in unserem Adventkalender.