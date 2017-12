Morgen-Update für Freitag, den 8.12.2017: Causa Buwog, Bitcoin und Zwölfstundentag

Guten Morgen! Hier die wichtigsten Schlagzeilen des Tages

[Wirtschaft] Causa Buwog: Grasser blitzt mit Befangenheitsantrag gegen Richterin ab

Bitcoin steigt und steigt

[Inland] Bis zu zwölf Stunden arbeiten: Die Tücken der türkis-blauen Einigung

[International] Ohnmächtige Wut nach Jerusalem-Entscheidung Trumps

[Web] "Mauthausen aufsperren": Fünf Monate bedingt für Facebook-Kommentar

[Medien] "Politico": Armin Wolf unter Europas wichtigsten Persönlichkeiten 2018

[Wissenschaft] Briefe aus dem 18. Jahrhundert im Hintern einer Jesus-Statue entdeckt

[Wetter] Am Freitag schließen sich Wolkenlücken im Südosten bald und aus Westen breiten sich tagsüber Regen und Schneefall auf weite Teile Österreichs aus. 0 bis +10 Grad



[Zum Tag] Eine Ziege schenken statt der 50. Krawatte oder einer Delfinporzellanfigur: Was es damit auf sich hat, lest ihr in unserer achten Weihnachtsgeschichte.