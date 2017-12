Die Verflechtungen im Buwog-Prozess

Die Infografik erklärt die Beziehungen und Verflechtungen der Beteiligten in den Causen Buwog und Terminal Tower. Bei dem Prozess, der voraussichtlich am Dienstag starten wird – sollte die Richterin nicht wegen Unzuständigkeit abberufen werden –, müssen sich 15 Angeklagte verantworten.

Zur Bedienung: Durch das Anklicken der einzelnen Portraits öffnen sich weitere Informationen über die Personen und die jeweiligen Anklagepunkte. Außerdem werden die Beziehungen zu anderen Angeklagten im Detail erklärt.

Jene Personen, die in beide Causen involviert sind, werden in der Infografik orangefarben dargestellt. Angeklagte, die nur in die Buwog-Affäre verwickelt sind, erscheinen in rot, in die Terminal-Tower-Causa Involvierte sind blau unterlegt. Die Farbe der Verbindungen spiegelt ebenso ihre Relevanz in den jeweiligen Affären wider.

