Rocket-Chef Samwer kauft für 33,8 Millionen Euro eigene Aktien

Kurs legt um zwei Prozent zu

Rocket-Internet-Chef Oliver Samwer hat für 33,8 Millionen Euro Aktien des eigenen Unternehmens gekauft. Dies geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Börsenpflichtmitteilung zu der Startup-Schmiede hervor. Von dem Berliner Internetkonzern war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Die im Kleinwerteindex SDax notierte Rocket-Aktie lag am Nachmittag gut zwei Prozent im Plus.

Ankündigung

Rocket Internet hatte erst kürzlich angekündigt, man wolle zunächst kein weiteres Geld für die Aktienkurspflege in die Hände nehmen. Es wäre nicht gut für das Unternehmen, wenn es Kaufmöglichkeiten nicht wahrnehmen könnte, nur weil die Mittel gerade in ein neues Aktienrückkaufprogramm fließen, sagte Samwer Ende November auf einer Kapitalmarktveranstaltung. Auch einer baldigen Dividendenzahlung erteilte er eine Absage. (Reuters, 7.12.2017)