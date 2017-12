Causa Buwog: Grassers Befangenheitsantrag gegen Richterin abgelehnt

Straflandesgericht sieht keine Voreingenommenheit, Prozess findet wie geplant statt

Wien – Der Prozess gegen den ehemaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser in der Causa Buwog / Terminal Tower startet wie geplant kommenden Dienstag. Grasser hatte am Mittwoch einen Ablehnungsantrag gegen die Rolle Marion Hoheneckers als Richterin eingebracht, da deren Ehemann Manfred auf Twitter (unter dem privaten Account @MHohenecker) "mitunter äußerst bedenkliche Nachrichten" im Zusammenhang mit der Causa veröffentlicht haben soll.

Der Präsident des Landesgerichts für Strafsachen in Wien sieht die Ablehnung als nicht gerechtfertigt an, wie das Gericht in einer Aussendung am Donnerstag bekanntgab.

In der Begründung des Gerichts heißt es: "Befangenheit kann nur dann angenommen werden, wenn Umstände glaubhaft gemacht werden, die die volle Unparteilichkeit und Unvoreingenommenheit eines Richters objektiv infrage stellen." Aus den Kommentaren des Ehegatten seien aber "keinesfalls Rückschlüsse auf Haltung und Ansichten der zuständigen Vorsitzenden zu ziehen". (red, 7.12.2017)