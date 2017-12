LG Signature Edition: Teurer als das iPhone X

Von dem Smartphone werden allerdings nur 300 Stück hergestellt

LG hat ein neues Smartphone vorgestellt, dessen hoher Preis sogar das teure iPhone X von Apple toppt. Von dem Modell namens Signature Edition soll es allerdings nur 300 Stück geben, berichtet ZDnet.

Nur in Südkorea

In Südkorea soll das Smartphone für umgerechnet etwa 1.525 Euro auf den Markt kommen – das iPhone X beginnt bei 1.149 Euro. In anderen Ländern ist das Gerät offenbar nicht geplant. Bislang brachte der Hersteller in der Signature-Serie nun Highend-Haushaltsgeräte und –Fernseher auf den Markt.

Die Ausstattung des Signature Edition soll weitgehend jener des V30 entsprechen. Dazu gehört ein 6 Zoll großes OLED-Display, 6 GB RAM, 256 GB Speicher, eine Dual-Kamera, ein 3.300mAH-Akku und Android 8.0. Beim Design setzt der Hersteller auf Materialien wie eine besonders kratzfeste Keramik-Rückseite. (red, 7.12.2017)