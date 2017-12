Essen beim Armenwirten: An guten Tagen gibt es Plunder

Ein Wirtshaus für Arme, das will das Häferl sein. Bis zu 250 Menschen kommen hier an Spitzentagen essen.

Wien – In den letzten zwei Jahren wurde im "Armenwirtshaus s' Häferl" 40.000-mal zumindest Suppe und Hauptspeise und in Glücksfällen auch eine Nachspeise serviert. Ursprünglich richtete sich die Einrichtung der Stadtdiakonie Wien an Haftentlassene. Heute kommen einfach alle, die Hunger haben. DER STANDARD hat dem Häferl einen Besuch abgestattet.

Das Häferl veranstaltet am 9. sowie am 10. Dezember jeweils ab 12 Uhr einen Weihnachtsflohmarkt am Lutherplatz 1 in 1060 Wien. Der Erlös kommt den Gästen des Wirtshauses zugute.