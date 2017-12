Rapid: Strebinger bleibt, Traustason zu Malmö

Bickel will "in nächsten sechs Monaten" neuen Stürmer holen

Wien – Rapid Wien hat vor dem letzten Heimspiel des Kalenderjahres am Samstag (16.00 Uhr) in der Fußball-Bundesliga gegen Mattersburg einige Personalentscheidungen getroffen. Der Vertrag mit Torhüter Richard Strebinger wurde vorzeitig um drei Jahre bis Sommer 2022 verlängert.

Dazu fixierten die Hütteldorfer den Abgang von Arnor Ingvi Traustason. Der Isländer, derzeit an Austrias Europa-League-Gegner AEK Athen verliehen, wechselt im Winter definitiv zum schwedischen Meister Malmö FF. Das gab Rapids Sport-Geschäftsführer Fredy Bickel am Donnerstag in einer Pressekonferenz bekannt.

Bickel kündigte im Angesicht der anhaltenden Torflaute der Rapid-Angreifer außerdem an, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. "Es wird in den nächsten sechs Monaten etwas passieren", sagte der Schweizer zur Stürmersituation. Auf die Jänner-Übertrittszeit wollte er sich aber nicht festnageln lassen. "Es kann auch erst im Sommer sein." (APA; 7.12.2017)