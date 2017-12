Staatsanwaltschaft Graz beruft gegen Freispruch von Arzt Eduard L.

Wegen "vorliegender Nichtigkeitsgründe sowie wegen des Ausspruches über die Schuld"

Graz – Die Staatsanwaltschaft Graz hat gegen den Freispruch des Arztes Eduard L., dem das Quälen und Vernachlässigen seiner vier Kinder vorgeworfen wurde, am Donnerstag Berufung eingebracht und die Akten dem Landesgericht übermittelt, wie die Behörde mitteilte. Diesen Schritt habe man "wegen vorliegender Nichtigkeitsgründe sowie wegen des Ausspruches über die Schuld ausgeführt". Die Berufung war zuvor schon angemeldet worden.

L. war am 29. September 2017 am Landesgericht für Strafsachen Graz freigesprochen worden. Als danach Details aus der 36-seitigen Urteilsbegründung des Richters Andreas Rom an die Öffentlichkeit gelangten, herrschte vielerorts Verwunderung über diese.

Aussagen über Kleidung und Aussehen

Vor allem Formulierungen, die sich Aussehen und Kleidung der vier Kinder und der Exfrau des Angeklagten widmen und diese in Zusammenhang mit deren Unglaubwürdigkeit bringen, sorgten – unter anderem in Juristenkreisen – für Aufsehen.

Die Ex-Frau des freigesprochenen Arztes Eduard L. wirft dem Richter Verleumdung vor – und brachte eine entsprechende Sachverhaltsdarstellung ein. Öffentliches Interesse zieht der Fall auch auf sich, weil der Bruder des Beschuldigten ein prominenter Politiker ist. (red, 7.12.2017)