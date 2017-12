Julien Bam lieferte 2017 die beliebtesten Youtube-Videos

Bei den Musikvideos konnte der Song "How It Is" von Bibi den dritten Platz einnehmen

Mit "Youtube Rewind 2017" hat Youtube die Topvideos des Jahres präsentiert, die am meisten angesehen, geteilt, gelikt, kommentiert und besprochen wurden. Neben dem internationalen Ranking, das unter rewind2017.withyoutube.com zu finden ist, veröffentlichte Youtube auch Listen der in Österreich populärsten Videos und Musikhits.

Youtube-Stars

Besonders viele Seher konnte der Youtube-Star Julien Bam anlocken. Seine Beiträge dominieren die Charts. Bei den Musikvideos konnte der Song "How It Is" von Bibi, der für über zwei Millionen Dislikes und eine wüste Beschimpfungsorgie gesorgt hatte, den dritten Platz einnehmen.

Top-Non-Musikvideos in Österreich 2017

1. SONGS in REAL LIFE 3 – Handy | Julien Bam

julien bam

2. SONGS in REAL LIFE 2 – Joghurt | Julien Bam

3. Austria Second | Willkommen Österreich

austriatv



4. Hände waschen – Kinderlieder zum Mitsingen | Sing Kinderlieder

5. Der Osterhase (Musikvideo) | Julien Bam

6. SONGS in REAL LIFE 4 – Tattoo | Julien Bam

7. FIDGET SPINNER – DER FILM Trailer (2017) | Julien Bam

8. Neuer Song für Erdogan (den Schnuckel-Schnauzbart-Chef-Osman) | extra 3 | NDR

9. ❤️ HOW TO SPEAK VIENNESE USING ONLY ONE WORD. Video Tutorial

10. Dr Johann Überbacher talks to RT International

Top-Musikvideos in Österreich 2017

1. Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee

2. Ed Sheeran – Shape of You [Official Video]

3. Bibi H – How it is ( wap bap ... ) [Official Video]

bibisbeautypalace

4. Jason Derulo – Swalla (feat. Nicki Minaj & Ty Dolla $ign) (Official Music Video)

5. Ed Sheeran – Shape Of You [Official Lyric Video]

6. Kay One – Louis Louis (Official Video)

7. Imagine Dragons – Thunder

8. The Chainsmokers & Coldplay – Something Just Like This (Lyric)

9. Pizzera & Jaus – Eine ins Leben

10. Kay One feat. Pietro Lombardi – Senorita (Official Video) (red, 7.12. 2017)