"Super Mario" und "Minecraft": Die beliebtesten iPhone-Games 2017

Viele große Namen und wenig Überraschungen

Apple hat seine Jahrescharts zu den meistgeladenen und meistgekauften iPhone-Games 2017 herausgegeben. In Österreich thront bei den Gratisspielen – wobei "gratis" ob In-Game-Käufen und kostenpflichtigen Vollversionen vielleicht nicht ganz zutrifft – "Super Mario Run" an der Spitze. Gefolgt von "Wort Guru" und "Stadt Land Fluss". Am öftesten erworben wurde die mobile Version von "Minecraft". Aufs Stockerl geschafft haben es zudem "Plague Inc." und "Bloons TD 5". Alle weiteren Spiele finden Sie in der Übersicht.

Top 10 (gratis)

Super Mario Run Wort Guru Stadt Land Fluss – Wörterspiel Snake VS Block Clash Royale Subway Surfers Ballz 4 Bilder 1 Wort Roll the Ball – slide puzzle Hill Climb Racing 2

wirspielen "Super Mario Run" im Test.

Top 10 (gekauft)

Minecraft Plague Inc. Bloons TD 5 Hitman Sniper Assassin's Creed Identity Monopoly Game Doodle Jump Geometry Dash Tank Hero F1 2016