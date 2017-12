Erdoğan stellt bei Besuch in Griechenland Grenzverlauf infrage

Historische Differenzen überschatten Staatsbesuch – Athen verärgert

Athen/Ankara – Überschattet von historischen Differenzen hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Donnerstag einen Staatsbesuch in Griechenland begonnen. Vor seiner Abreise stellte Erdoğan den Vertrag von Lausanne von 1923 infrage, der den Grenzverlauf zwischen den beiden Nachbarn regelt. Die Regierung in Athen reagierte verärgert und mahnte, der Besuch solle "Brücken bauen, nicht Mauern".

In einem am Mittwoch gesendeten Interview sprach sich Erdoğan dafür aus, den Vertrag von Lausanne neu zu verhandeln. Der Luftraum und die Seegrenze könnten "verbessert" werden, sagte Erdoğan dem griechischen Sender Skai TV. In dem Abkommen waren Griechenland 1923 praktisch alle Ägäis-Inseln vor der türkischen Küste zugeschlagen worden. Seitdem gibt es Streit um den genauen Verlauf der Grenze.

"Ernste Besorgnis"

Der griechische Regierungssprecher Dimitris Tzanakopoulos sagte am Mittwochabend, Erdoğans Äußerungen gäben Anlass zu "ernster Besorgnis" und würden Fragen aufwerfen. "Die griechische Regierung und der Ministerpräsident hoffen, dass der Besuch eine Gelegenheit ist, Brücken zu bauen, nicht Mauern", sagte der Sprecher. Es ist der erste Besuch eines türkischen Staatspräsidenten bei dem Nato-Partner seit 1952.

Erdoğan traf am Donnerstagvormittag am Flughafen von Athen ein, wo ihn Außenminister Nikos Kotsias empfing. Später will er Staatspräsident Prokopis Pavlopoulos und Ministerpräsident Alexis Tsipras treffen. Erdoğan war 2004 und 2010 als Regierungschef in Athen, aber noch nicht seit seiner Wahl zum Präsidenten 2014. Am Freitag will er in die nordgriechische Region Thrakien reisen, wo eine große türkische Gemeinde lebt.

Zwischenfälle

Unter Erdoğans Regierung hat sich das historisch schwierige Verhältnis zu Griechenland verbessert, und Erdoğan unterhält gute Beziehungen zu Tsipras. Es bleiben aber Streitfragen, und an der umstrittenen Seegrenze gibt es regelmäßig Zwischenfälle zwischen Marineschiffen. Auch wirft Ankara dem Nachbarn vor, zahlreichen Beteiligte am gescheiterten Militärputsch von Juli 2016 Zuflucht zu bieten.

Tsipras versicherte vor Erdoğans Besuch, Putschverdächtige seien "nicht willkommen" in Griechenland. Besonders brisant ist der Fall von acht Militärangehörigen, die nach dem Putschversuch in einem Helikopter nach Griechenland geflohen waren, wo sie Asyl beantragten. Erdoğan beklagte in dem Interview am Mittwoch, Tsipras habe deren Auslieferung an die Türkei versprochen, doch sei dies noch immer nicht geschehen. (APA, 7.12.2017)