25-Jähriger in Graz wegen Terrorverdachts festgenommen

Mann soll Anschlag auf Weihnachtsmarkt geplant haben – Festnahme erfolgte bereits am 1. Dezember

Graz – Ein 25-jähriger Bosnier ist in Graz in einer Notschlafstelle verhaftet worden, da er einen Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt geplant haben soll. Der Mann war bereits am 1. Dezember in einem Obdachlosenheim festgenommen worden, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag in einer Aussendung mit. Es soll mehrere Zeugen geben, die Verdacht schöpften.

Laut krone.at hätten ihn Zeugen dabei beobachtet, wie er Videos über Amokfahrten angesehen habe und er habe sich über das Mieten von Fahrzeugen erkundigt. Bei seiner Festnahme sei eine Zeitung in der Jackentasche des Mannes gefunden worden, auf deren Titelseite über die Lkw-Amokfahrt von Nizza berichtet wurde. (APA, red, 7.12.2017)