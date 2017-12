Großfahndung in Linz: Frau niedergestochen, Bewaffneter flüchtig

Der 35-Jährige ist möglicherweise mit einer Pistole Richtung Kindergarten geflüchtet

Linz – In Linz hat am Donnerstagvormittag ein Mann seine Frau mit einem Messer niedergestochen und ist anschließend geflüchtet. Eine Großfahndung war im Laufen. Die Polizei bestätigte auf Anfrage die Attacke und gab an, ein 35-jähriger Kosovare habe gegen 11.15 Uhr vor einem Markt im Stadtteil Auwiesen seine Lebensgefährtin mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Es sei offenbar auch ein Schuss gefallen, vermutlich aus einer Schreckschusspistole, so ein Polizeisprecher.

Der Mann sei nach der Attacke auf seine Partnerin mit einem Auto geflüchtet. Ein Großaufgebot der Polizei und die Cobra durchkämmten zu Mittag die Umgebung nach dem Flüchtigen.

Kindergarten mögliches Ziel

Das ORF-Radio Oberösterreich berichtete, dass der Mann mit einer Pistole bewaffnet in Richtung des Kindergartens geflüchtet sei, in dem seine Kinder betreut werden. (APA, 7.12.2017)