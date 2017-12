Krim-Annexion sorgt für verbalen Schlagabtausch in der Hofburg

Russlands Außenminister Lawrow kritisiert Österreich beim OSZE-Außenministertreffen

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat seine Rede beim OSZE-Treffen in Wien am Donnerstag für Kritik an Österreich genutzt. In dem Streit geht es um russische Journalisten von der annektierten Halbinsel Krim, denen im November die Einreise nach Österreich verweigert worden war.

Hintergrund ist die Nichtanerkennung des Anschlusses der ukrainischen Halbinsel an Russland. Auch US-Außenminister Rex Tillerson hat diese Politik des Westens in seinem Statement explizit erhärtet: "Wir werden die Besetzung und die versuchte Annexion der Krim niemals akzeptieren."

Kurz bilanziert zufrieden

Krisenbewältigung, Kampf gegen Radikalisierung und Terrorismus sowie die Wiederherstellung des Vertrauens unter den 57 Mitgliedsstaaten der OSZE: Das waren die Prioritäten des österreichischen Vorsitzes in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der mit Jahreswechsel zu Ende geht. Bei der Eröffnung der abschließenden Außenministerkonferenz in der Hofburg zog der noch amtierende OSZE-Vorsitzende Sebastian Kurz eine Bilanz seiner Präsidentschaft.

Beim Krieg in der Ostukraine – einer Krise, die in den vergangenen Jahren besonders im Fokus stand – sei es gelungen, das Mandat und das Budget der vor Ort eingesetzten, etwa 1.000 Personen starken Beobachtermission zu erweitern, so Kurz. Jede Eindämmung der Kämpfe ist für Kurz auch ein Erfolg im Sinne der Zivilbevölkerung, die auf beiden Seiten der Front zwischen den ukrainischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten unter der alltäglichen Kriegsbedrohung leidet.

Transnistrien-Konflikt

Auch im Streit um Transnistrien, eine abtrünnige Region im Osten der Republik Moldau, habe man Erleichterungen für das Leben der Bürgerinnen und Bürger erwirken können. Kurz erwähnte in diesem Zusammenhang die Eröffnung einer seit 25 Jahren gesperrten Brücke über den Dnjestr, der den Großteil des Grenzverlaufs bildet, sowie die grenzüberschreitende Anerkennung von Uni-Zeugnissen, die mehr Mobilität – und damit Normalität – im akademischen Betrieb ermögliche.

Mit Blick auf den Kampf gegen Radikalisierung und Terror forderte Kurz gemeinsame Anstrengungen, "egal ob es sich um islamistischen Terror handelt oder um politischen Terror von rechts oder links". Ein Bericht des Terrorexperten Peter Neumann, der von Kurz als Sonderbeauftragter für diesen Bereich eingesetzt worden war, steht noch auf der Tagesordnung des Treffens.

Anhaltende Vertrauenskrise

Die Vertrauenskrise zwischen einzelnen Mitgliedsstaaten würde jedoch weiter anhalten. "Diesem Trend müssen wir uns entschieden entgegenstemmen", sagte Kurz, der zu Beginn von Österreichs OSZE-Vorsitz im Jänner dazu aufgerufen hatte, das "Blockdenken wieder in die Geschichtsbücher zu verbannen". Handlungsbedarf sieht er auch bei der Debatte über die künftige Finanzierung der OSZE: "Wir brauchen eine Lösung, um die stabile Basis der Finanzierung der Organisation nicht zu gefährden", sagte Kurz – eine Forderung, der sich OSZE-Generalsekretär Thomas Greminger in seiner Rede anschloss: "Die OSZE kann nur so effektiv sein, wie ihre Mitgliedsstaaten es erlauben", sagte Greminger, der für eine "Stärkung der budgetären Möglichkeiten" der Organisation eintritt. (Gerald Schubert, 7.12.2017)