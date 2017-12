Torrausch: Liverpool mit 7:0 ins Achtelfinale, Aus für Leipzig

Trostpreis Europa League für Hasenhüttl-Team nach 1:2 gegen Besiktas – Sevilla und Donezk im Achtelfinale, Ronaldo hat in allen sechs Gruppenspielen getroffen

Leipzig – RB Leipzig hat bei der ersten Champions-League-Teilnahme das Achtelfinale verpasst. Das Team von Ralph Hasenhüttl unterlag am Mittwoch Besiktas Istanbul 1:2 und wurde nur Dritter der Gruppe G . Für Stefan Ilsanker, der sein Comeback in der Startelf gab, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer und Co geht es damit in der Europa League weiter.

Besiktas, das Rang eins schon zuvor sicher gehabt hatte, blieb auch im sechsten Spiel ungeschlagen. Dahinter schaffte der FC Porto dank eines 5:2 gegen AS Monaco den Aufstieg. Die weiteren Achtelfinal-Tickets gingen an Liverpool (7:0 gegen Spartak Moskau), den FC Sevilla (1:1 bei NK Maribor) und Schachtar Donezk (2:1 gegen Manchester City). Die Auslosung des Achtelfinales, in dem erstmals fünf Teams aus einem Land (England) vertreten sind, findet am Montag statt.

Unglückliche Bullen

Leipzig konnte sich gegen eine B-Elf von Besiktas vor der Pause mit Ausnahme eines Stangentreffers von Willi Orban (15.) nicht entscheidend in Szene setzen. Sabitzer und Emil Forsberg fehlten in der Offensive, zudem leistete sich Leipzig nicht nur viele Abspielfehler, sondern patzte auch in der Defensive, in der Ilsanker nach neun Spielen sein Startelf-Comeback gab. Orban brachte Jeremain Lens im Strafraum zu Fall, Alvaro Negredo (10.) verwertete den Elfer.

Nach dem Seitenwechsel drängte Leipzig auf den Ausgleich. Der fiel aber erst in der 87. Minute durch den Ex-Salzburger Naby Keita. Für einen Punkt war das dennoch zu wenig, da Talisca (90.) ebenfalls noch traf. Ilsanker war da nicht mehr auf dem Feld, er hatte wegen wiederholten Foulspiels in der 82. Minute Gelb-Rot gesehen. Die ausgebliebene Revanche für das 0:2 in der Türkei war verkraftbar, da auch ein Sieg keinen Aufstieg gebracht hätte.

Eiskalte Portugiesen

Porto gab sich nämlich zu Hause gegen Monaco keine Blöße, siegte dank Treffern von Vincent Aboubakar (9., 33.), Yacine Brahimi (45.), Alex Telles (65.) und Francisco Soares (88.) völlig verdient mit 5:2. Beide Teams beendeten die Partie zu zehnt, nachdem Portos Felipe und Monacos Rachid Ghezzal in der 38. Minute tätlich aneinandergeraten waren. Für Monaco, den Halbfinalisten der vergangenen Saison, endete damit eine enttäuschende CL-Saison mit nur zwei Punkten.

In Gruppe E holte sich Liverpool mit einem 7:0 gegen Spartak Moskau Rang eins. Die Russen standen von Beginn an auf verlorenem Posten. Philippe Coutinho (4./Elfmeter, 15., 50.), Roberto Firmino (19.), der Ex-Salzburger Sadio Mane mit einem sehenswerten Volleytreffer (47.) und einem akrobatischen Abschluss (76.) sowie Mohamed Salah (86.) trafen zum zweiten Liverpooler 7:0-Erfolg nach jenem in Maribor.

Dortmund verliert gegen Reals B-Elf

Die Elf von Jürgen Klopp ist damit erstmals seit 2008/09 wieder in der K.-o.-Phase vertreten. Für Spartak war es die elfte sieglose Auswärtspartie im Europacup hintereinander. Sevilla reichte ein mageres 1:1 bei NK Maribor zu Platz zwei.

In Gruppe F schaffte Donezk hinter Manchester City den Aufstieg – und das aus eigener Kraft. Die Ukrainer gewannen zu Hause gegen eine wenig ambitionierte City-Elf dank Toren der beiden Brasilianer Bernard (26.) und Ismaily (33.) mit 2:1. Citys Anschlusstor von Sergio Aguero (92./Elfmeter) kam zu spät. Napoli unterlag bei Schlusslicht Feyenoord Rotterdam 1:2, wäre aber auch bei einem Sieg nur in die Europa League umgestiegen.

BVB holt mit zwei Punkten Rang drei

In Gruppe H, in der das Aufstiegsrennen schon entschieden war, setzten sich die Favoriten durch. Real Madrid behielt gegen Borussia Dortmund knapp mit 3:2 die Oberhand, Cristiano Ronaldo sicherte sich einen weiteren Eintrag in die Geschichtsbücher: Der Portugiese ist der erste Spieler, der in der Gruppenphase in allen sechs Spielen getroffen hat.

Neben Ronaldo (12.) waren auch Borja Mayoral (8.) und Lucas Vazquez (81.) erfolgreich. Für den BVB war ein Doppelpack von Pierre-Emerick Aubameyang (43., 49.) zu wenig. Die Deutschen blieben damit bei zwei Punkten, schafften aber unglaublicherweise Rang drei und den Europacup-Verbleib, da auch das punktegleiche Schlusslicht Apoel Nikosia bei Tottenham 0:3 verlor. (APA, red, 6.12.2017)

Champions League, 6. Spieltag, Mittwoch

NK Maribor – FC Sevilla 1:1 (1:0)

Maribor: Handanovic – Milec, Suler, Billong, Viler – Vrhovec – Pihler (79. Vrsic), Kabha – Bajde, Bohar (90. Hotic) – Tavares. – Trainer: Milanic

Sevilla: Rico – Mercado (70. Jesus Navas), Kjaer, Lenglet, Escudero – Pizarro – Krohn-Dehli (59. Ganso), Banega – Sarabia, Ben Yedder (76. Muriel), Correa. – Trainer: Berizzo

Schiedsrichter: Ovidiu Hategan (Rumänien)

Tore: 1:0 Tavares (10.), 1:1 Ganso (75.)

Zuschauer: 12.000

Gelbe Karten: Pihler, Bohar (2), Milec (2) –

FC Liverpool – Spartak Moskau 7:0 (3:0)

Liverpool: Karius – Gomez, Lovren (60. Alexander-Arnold), Klavan, Moreno (45.+1 Milner) – Can – Coutinho, Wijnaldum – Salah, Firmino (72. Sturridge), Mane. – Trainer: Klopp

Spartak: Selichow – Eschtschenko, Tasci, Bocchetti, Dshikja (60. Pasalic) – Glushakow, Fernando – Sobnin, Luiz Adriano, Promes (75. Samedow) – Ze Luis (52. Melgarejo). – Trainer: Carrera

Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)

Tore: 1:0 Coutinho (4., Foulelfmeter), 2:0 Coutinho (15.), 3:0 Firmino (19.), 4:0 Mane (47.), 5:0 Coutinho (50.), 6:0 Mane (76.), 7:0 Salah (86.)

Zuschauer: 48.800

Gelbe Karten: Can (3) – Dshikja (4), Fernando (2)

Feyenoord – SSC Neapel 2:1 (1:1)

Rotterdam: Vermeer – Nieuwkoop (76. St. Juste), van Beek, Tapia, Malacia – Toornstra – Amrabat, Vilhena – Berghuis (72. Larsson), Jörgensen, Boetius. – Trainer: van Bronckhorst

Neapel: Reina – Maggio (64. Mario Rui), Albiol, Koulibaly, Hysaj – Diawara – Allan (60. Rog), Hamsik – Callejon (74. Ounas), Mertens, Zielinski. – Trainer: Sarri

Schiedsrichter: Michael Oliver (England)

Tore: 0:1 Zielinski (2.), 1:1 Jörgensen (33.), 2:1 St. Juste (90.+1)

Zuschauer: 36.500

Gelb-Rote Karten: Vilhena wegen wiederholten Foulspiels (83.)

Gelbe Karten: St. Juste (2) – Mertens (3)

Schachtar Donezk – Manchester City 2:1 (2:0)

Donezk: Pjatow – Butko, Ordets, Rakizki, Ismaily (64. Azevedo) – Fred, Stepanenko – Marlos (82. Kowalenko), Taison, Bernard – Ferreyra (89. Khotscholawa). – Trainer: Fonseca

Manchester: Ederson – Danilo, Adarabioyo, Mangala, Foden – Fernandinho (70. Agüero) – Gündogan, Toure – Silva, Jesus, Leroy Sane (62. Diaz). – Trainer: Guardiola

Schiedsrichter: Benoit Bastien (Frankreich)

Tore: 1:0 Bernard (26.), 2:0 Ismaily (32.), 2:1 Aguero (90.+2, Foulelfmeter)

Zuschauer: 33.150

Gelbe Karten: Rakizki – Danilo (2), Gündogan

RB Leipzig – Besiktas Istanbul 1:2 (0:1)

Leipzig: Gulacsi – Klostermann, Orban (70. Compper), Ilsanker, Halstenberg (66. Bernardo) – Demme – Kampl (74. Kaiser), Keita – Bruma, Augustin, Timo Werner. – Trainer: Hasenhüttl

Istanbul: Tolga Zengin – Necip Uysal (51. Adriano), Mitrovic, Tosic, Caner Erkin – Medel, Oguzhan Özyakup – Lens, Mustafa Pektemek (69. Orkan Cinar) – Negredo (80. Cenk Tosun), Talisca. – Trainer: Günes

Schiedsrichter: Viktor Kassai (Ungarn)

Tore: 0:1 Negredo (10., Foulelfmeter), 1:1 Keita (87.), 1:2 Talisca (90.)

Zuschauer: 42.550 (ausverkauft)

Beste Spieler: Keita – Tolga Zengin, Lens

Gelb-Rote Karte: Ilsanker wegen wiederholten Foulspiels (82.)

Gelbe Karten: – Adriano, Lens, Oguzhan Özyakup, Talisca (2)

FC Porto – AS Monaco 5:2 (3:0)

Porto: Jose Sa – Ricardo, Felipe, Marcano, Alex Telles – Herrera – Danilo, Andre Andre (42. Reyes) – Marega (67. Corona), Aboubakar (75. Tiquinho), Brahimi. – Trainer: Conceicao

AS Monaco: Benaglio – Toure, Glik, Jemerson, Kongolo – Meite (67. Moutinho), N'Doram – Lopes, Carrillo (67. Falcao), Ghezzal – Diakhaby (72. Keita Balde). – Trainer: Jardim

Schiedsrichter: Jonas Eriksson (Schweden)

Tore: 1:0 Aboubakar (9.), 2:0 Aboubakar (33.), 3:0 Brahimi (45.), 3:1 Glik (61., Handelfmeter), 4:1 Alex Telles (65.), 4:2 Falcao (78.), 5:2 Tiquinho (88.)

Zuschauer: 42.500

Rote Karten: Felipe nach einer Tätlichkeit (38.); Ghezzal nach einer Tätlichkeit (38.)

Gelbe Karte: Andre Andre (2)

Real Madrid – Borussia Dortmund 3:2 (2:1)

Real: Navas – Nacho, Varane (38. Asensio), Ramos, Theo – Casemiro – Isco (70. Llorente), Kovacic (58. Ceballos) – Lucas Vazquez, Mayoral, Ronaldo. – Trainer: Zidane

Dortmund: Bürki – Sokratis, Subotic, Schmelzer – Bartra (80. Toprak), Sahin (65. Weigl), Dahoud, Guerreiro – Pulisic, Kagawa (90.+1 Yarmolenko) – Aubameyang. – Trainer: Bosz

Schiedsrichter: Pavel Kralovec (Tschechien)

Tore: 1:0 Mayoral (8.), 2:0 Ronaldo (12.), 2:1 Aubameyang (43.), 2:2 Aubameyang (48.), 3:2 Lucas Vazquez (81.)

Zuschauer: 73.300

Beste Spieler: Ronaldo, Vazquez – Schmelzer, Aubameyang

Gelbe Karten: – Bartra

Tottenham Hotspur – Apoel Nikosia 3:0 (2:0)

Tottenham: Vorm – Aurier, Foyth, Sanchez, Rose (70. Walker-Peters) – Sissoko, Winks – N'Koudou, Alli (88. Sterling), Son (65. Dembele) – Llorente. – Trainer: Pochettino

Nikosia: Nauzet Perez – Vouros, Rueda, Carlao, Lago – Vinicius (46. Sallai), Morais – Zahid, Ebecilio, Aloneftis (75. De Camargo) – Pote (81. Antoniou). – Trainer: Donis

Schiedsrichter: Slavko Vincic (Slowenien)

Tore: 1:0 Llorente (20.), 2:0 Son (37.), 3:0 N'Koudou (80.)

Zuschauer: 42.700

Gelbe Karten: Aurier (2), Rose – Sallai (3), Rueda