Delivery Hero verschreckt Anleger mit Kapitalerhöhung

Aktien des weltgrößten Online-Essenslieferdienstes sacken um bis zu 8,7 Prozent ab

Der weltgrößte Online-Essenslieferdienst Delivery Hero hat sich rund ein halbes Jahr nach dem Börsengang frisches Geld am Kapitalmarkt für Zukäufe besorgt. Mit der Platzierung neuer Aktien würden brutto rund 362 Mio. Euro erlöst, teilte das Berliner Start-up-Unternehmen am Mittwoch mit.

Mit Hilfe der zusätzlichen Einnahmen will das Unternehmen ("Foodora", "Pizza.de", "Lieferheld") in den Ländern, wo es tätig ist, seine Marktführerschaft ausbauen und Gelegenheiten für Übernahmen nutzen. Aktienhändler verwunderte vor allem der Zeitpunkt der Kapitalerhöhung. Die im SDax gelisteten Titel fielen in der Spitze um 8,7 Prozent auf 34,23 Euro. Delivery Hero hatte erst im Sommer das Aktienmarktdebüt in Frankfurt gefeiert. Seither hat das Papier rund 40 Prozent an Wert gewonnen.

Anteile

Nun gab das Start-up 10,5 Millionen neue Anteilsscheine für jeweils 34,50 Euro aus. Das entsprach einem Abschlag von acht Prozent auf den Schlusskurs von Dienstag. Darüber hinaus platzierte der Konkurrent der niederländischen Takeaway.com und JustEat aus Großbritannien zwei Millionen bestehende Aktien über ein beschleunigtes Platzierungsverfahren bei institutionellen Investoren. Zunächst war unklar, ob der Start-up-Investor Rocket Internet seine Beteiligung dabei weiter reduzierte. Zuletzt hielt er noch 13 Prozent.

Die Analysten von Kepler Cheuvreux erklärten, es sei nicht ungewöhnlich, dass Delivery Hero sich verstärken wolle. Allerdings käme die Kapitalerhöhung überraschend. Das bedeute, der Zukauf könne wohl größer als erwartet ausfallen. Delivery Hero könne beispielsweise die Wettbewerber Swiggy oder Zomato in Indien ins Visier nehmen, schrieb das Analysehaus. Delivery Hero wollte dazu keine Stellung nehmen. (APA, 6.12.2017)