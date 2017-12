Deutscher Heiko Vogel wird neuer Sturm-Coach

Der frühere Basel-Coach erhält einen Vertrag bis 2019, Joachim Standfest wird Co-Trainer

Graz – Heiko Vogel wird bei Sturm Graz die Nachfolge von Franco Foda antreten. Der seit Tagen hochgehandelte Deutsche wurde vom Tabellenzweiten am Mittwoch als neuer Trainer bestätigt. Der 42-Jährige wird sein Amt am 1. Jänner antreten, er erhält einen Vertrag bis 2019.

Foda wird im kommenden Jahr das ÖFB-Team übernehmen, mit ihm wechseln auch die Assistenten Thomas Kristl und Imre Szabics. Co-Trainer bei Sturm der wird künftig neben Analytiker Patrick Dippel Joachim Standfest sein, der derzeit erfolgreich die Sturm-Amateure betreut. Offiziell präsentiert wird Vogel am Donnerstag.

"Heiko hat uns in den gemeinsamen Gesprächen überzeugt und erfüllt darüber hinaus viele Kriterien, nach denen wir gesucht haben", sagte Sportgeschäftsführer Günter Kreissl. Seit Ende Oktober waren die Grazer auf der Suche nach einem Foda-Nachfolger. Vogel überzeugte offenbar dank Erfolgen im Nachwuchsbereich und als Chefcoach.

Promovierter Sportwissenschafter

Der Absolvent der renommierten Sporthochschule Köln arbeitete zuletzt beim FC Bayern München als Chefcoach der Amateur-Mannschaft. Bei den Bayern war Vogel bis zu seinem Rücktritt Ende März dieses Jahres seit 2013 wieder im Nachwuchs tätig. Zuvor feierte der promovierte Sportwissenschafter große Erfolg mit dem FC Basel.

Nachfolger von Fink in Basel

Bei den Schweizern übernahm Vogel im Oktober 2011 den Posten seines langjährigen Weggefährten Thorsten Fink, nachdem sich der nunmehrige Austria-Coach zum Hamburger SV verabschiedet hatte. Basel führte Vogel in seiner ersten Station als hauptverantwortlicher Betreuer dann bis ins Achtelfinale der Champions League und holte mit dem Verein auch das Double. Eine Mannschaftsstütze war damals der Wiener Aleksandar Dragovic.

In der Folgesaison verpasste Basel allerdings die Qualifikation für die Königsklasse, Vogel musste nach fast exakt einem Jahr im Amt auch aufgrund von Differenzen mit der Klubführung gehen. Der im pfälzischen Bad Dürkheim geborene Coach kehrte wieder zwölf Monate später nach München zurück und übernahm dort die Leitung der Nachwuchsabteilung. Mit seinem Landsmann Dippel arbeitet er bereits dort zusammen.

Bei den Bayern hatte Vogel, der seine Karriere als Aktiver verletzungsbedingt früh beenden musste, bereits zu Beginn seiner Trainerkarriere im Nachwuchs gearbeitet. Auf seinen Rat kam 2008 auch David Alaba nach München. In Graz trifft Vogel auf einen Ex-Schützling. Der ehemalige Bayern-Akteur Patrick Puchegger wusste über den neuen Trainer nur Positives zu berichten. "Heiko Vogel ist ein Gewinnertyp und legt sehr viel Wert auf Disziplin. Wenn jemand nicht 100 Prozent gibt, ist es schnell aus mit Halligalli", berichtete der Sturm-Verteidiger in der "Kleinen Zeitung" vom Mittwoch. "Er ist ein Trainer, der attraktiven Fußball mit viel Ballbesitz spielen lassen will." (APA; 6.12.2017)