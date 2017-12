Unicef: 17 Millionen Babys leiden unter Luftverschmutzung

Mehr als drei Viertel der Kinder leben in Südasien

New York – Rund 17 Millionen Babys unter einem Jahr atmen einem Bericht des UNO-Kinderhilfswerks Unicef zufolge extrem schmutzige Luft ein. Diese Babys lebten in Regionen, in denen die Luftverschmutzung mindestens sechsmal höher als international festgelegte Standards sei, hieß es in dem am Mittwoch in New York veröffentlichten Bericht.

Mehr als drei Viertel dieser Babys, rund 12,2 Millionen, leben dem Berichtzufolge in Südasien. 4,3 Millionen leben in Ostasien und der Pazifikregion.

Unleistbar

"Diese Schmutzstoffe gefährden nicht nur die Entwicklung der Lungen der Babys, sie können auch ihren Gehirnen langfristigen Schaden zufügen – und damit ihrer Zukunft", sagte UNICEF-Direktor Anthony Lake. Er rief die betroffenen Länder auf, mit mehr Engagement gegen Luftverschmutzung vorzugehen. "Kein Kind sollte gefährlich verschmutzte Luft atmen – und keine Gesellschaft kann es sich leisten, Luftverschmutzung zu ignorieren." (APA, 6.12.2017)