Hochdotierter Turner-Preis geht an Lubaina Himid aus Sansibar

Die Künstlerin widmet sich dem Einfluss schwarzer Einwanderer auf die westliche Kultur

Kingston upon Hull – Die wichtigste britische Auszeichnung für moderne Kunst geht in diesem Jahr an Lubaina Himid. Die aus Sansibar stammende Künstlerin widmet sich in Gemälden, Grafiken und Installationen dem Einfluss schwarzer Einwanderer auf die westliche Kultur.

Himid ist mit 63 Jahren die älteste Künstlerin, die bisher die hohe Auszeichnung bekommen hat. Die Jury ehrte sie am Dienstagabend in der englischen Stadt Hull. Für den Preis werden nur Künstler nominiert, die aus Großbritannien stammen oder dort leben und arbeiten.

Die Auszeichnung ist nach dem englischen Maler William Turner (1775-1851) benannt und wird seit 1984 vergeben. Das Preisgeld für den Gewinner beträgt 25.000 Pfund (28.498,15 Euro). (APA, 5.12.2017)