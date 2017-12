Sportbild des Tages

foto: ap/nikolski

23.12 2017: Dass Wladimir Putin eine Sportskanone ist, weiß inzwischen die ganze Welt. Mann kennt den 65-Järigen als kundigen Reiter, Ass auf der Judo-Matte und natürlich auch als eleganten Flitzer auf Kufen. Beim Eishockey auf dem Roten Platz hat Russlands Präsident dies nun erneut unter Beweis gestellt. In seinen Farben trat neben Verteidigungsminister Sergei Schoigu (rechts) auch Hockey-Legende Wjatscheslaw Fetissow (Mitte) an. Putins rotes Team gewann, aber anders als sonst wurde nicht angegeben, wie viele Tore er erzielt hatte. In der Regel waren und sind es die meisten.