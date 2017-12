7. Dezember: Verborgene Verbindungen aller Lebewesen

foto: ludwig/ random house

Verborgene Verbindungen aller Lebewesen

Peter Wohlleben betrachtet den Zusammenhang zwischen Fischen, Bäumen, Pilzen und Wolken – und macht auch beim Menschen nicht halt.

Was haben Kraniche mit Schinken, Regenwürmer mit Wildschweinen oder Käfer mit Taubenfedern zu tun? Dass es innerhalb dieser Begriffsduos tatsächlich erstaunliche ökologische Zusammenhänge gibt, erklärt Peter Wohlleben in seinem neuesten Besteller auf anschauliche Weise.

Wildschweine und Hirsche waren zum Beispiel bis vor Kurzem kaum im Wald anzutreffen. Durch Wildfütterungen und andere Faktoren ist in den letzten Jahren jedoch ein regelrechter Zoo an Tieren entstanden, die sich liebend gerne vom Baumnachwuchs ernähren. Die hohen Zahlen der Schweine können aber durch eine zweite Futterquelle natürlich reguliert werden: Regenwürmer. Denn diese tragen mikroskopisch kleine Parasitenlarven von Lungenwürmern in sich, die Wildschweine beim Durchwühlen der Erde zu sich nehmen – mit anschließender Ansteckungsgefahr.

"Deutschlands bekanntester Förster" (ARD) bringt in "Das geheime Netzwerk der Natur" einmal mehr auch Biologie-Muffel dazu, über die verborgenen Fähigkeiten der Natur verblüfft zu sein.

Wohlleben landete bereits 2015 mit seinem Buch "Das geheime Leben der Bäume" einen Sensationserfolg, das bis heute auf der "Spiegel"-Bestsellerliste steht. Seine Beschreibung des "Wood Wide Web", ein Internet des Waldes, durch das Bäume miteinander kommunizieren können, machte ihn nicht nur in Deutschland, sondern mittlerweile weltweit bekannt. Ein Teil des Erfolgs ist wohl auch seiner Sprache geschuldet, die sowohl leicht verständlich, als auch einfühlsam ist.

Das gilt auch für sein neues Werk, in dem er Zusammenhänge in der Natur quer durch verschiedene Arten beschreibt – von Mikroorganismen bis Säugetieren. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass junge Bäume quasi von ihrem "Mutterbaum" gestillt werden, weil sie selbst nicht an genug Licht kommen? Und dass Stürme und Brände im Wald ein Vorteil für Rehe sind? Denn durch die natürlichen Rodungen entstehen nämlich mehr Lichtungen und auf diesen können junge Bäume wachsen, die mehr Zugang zu Licht haben und deswegen mehr Zucker in den Blättern produzieren. Diese schmecken in Folge dem Waldbewohner Reh besser, was wiederum zu einer Reaktion der Bäume führt, die ungenießbare Salicylsäure produzieren.

Besonderes Augenmerk schenkt Wohlleben in seinem neuen Buch der Rolle des Menschen im "Netzwerk der Natur". Dieser zwinge die Umwelt seit dem Beginn der Landwirtschaft in ein Korsett und bringt dadurch die natürliche Balance durcheinander. In Zeiten des Klimawandels werden deshalb Gedanken über die Auswirkungen dieses Einflusses immer notwendiger.

Aber verstehen wir komplexen Zusammenhänge der Natur überhaupt ausreichend, um auch richtige Schutzmaßnahmen treffen zu können?

Denn rettet man eine Art, vernachlässigt man automatisch eine andere, so Wohlleben, oder fügt dieser vielleicht sogar noch zusätzlichen Schaden zu. Und die meisten Arten (vor allem kleinere Lebewesen wie Pilze oder Mikroorganismen), seien noch nicht einmal entdeckt.

Dennoch bleibt Peter Wohlleben Optimist, und glaubt an die verborgenen Kräfte der Natur, wenn er zum Beispiel davon erzählt, wie Bäume, die sich naturgemäß nicht bewegen können, innovative Anpassungen an Klimaveränderungen vornehmen.

Was aber sollen wir Menschen nun angesichts der dramatischen Veränderungen in der Natur unternehmen, um diese zu retten? Wohlleben glaubt stark an die Kraft des Nichts-Tuns. Denn wenn das Buch eine Botschaft hat, dann die: Man kann gar nicht genug Staunen über all die Zusammenhänge, Anpassungen und Reparaturmechanismen der Natur. (Katharina Kropshofer, 07.12.2017)

Peter Wohlleben, "Das geheime Netzwerk der Natur", €20,60 / 224 Seiten. Ludwig Verlag, München 2017