Aktuelle Wissenschaftstermine

Gendermedizin:

Die Gendermedizinerin der Radoud University in der Niederlanden, Sabine Oertelt-Prigione, spricht am 15. Dezember um 10 Uhr am Zentrum für Molekulare Medizin (CeMM) in der Lazarettgasse 14, 1090 Wien.

Digitale Sprachwissenschaft:

Bei der Österreichischen Linguistiktagung vom 8. bis 10. Dezember an der Universität Klagenfurt steht heuer die Schnittstelle von Sprachwissenschaft und Digital Humanities im Zentrum. Die Konferenz findet im Mensagebäude, Universitätsstraße 65-67, statt.

Genetik:

Zellkernteilung und Rekombination stehen im Zentrum eines Vortrags von Peter Donnelly von der Oxford University, der am 7. Dezember um 17 Uhr in der Raiffeisen Lecture Hall des Institute of Science and Technology (IST) Austria in Klosterneuburg stattfindet.



Innovative Forschung:

Was "Open Innovation" für die Wissenschaft bedeutet, thematisiert Marion Pötz von der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft in einem Vortrag an der ÖAW, Seminarraum Wohllebengasse 12-14, 1040 Wien, am 12. Dezember um 17 Uhr. (6.12.2017)