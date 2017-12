Die Filmstarts der Woche

foto: filmladen

Radiance (F/JP 2017, 101 min)

Regie: Naomi Kawase

Mit: Tatsuya Fuji, Mantaro Koichi, Ayame Misaki, Masatoshi Nagase, Kazuko Shirakawa

Im jüngsten Film von Naomi Kawase ("Kirschblüten und rote Bohnen") arbeitet eine junge Frau namens Misako an Hörfassungen von Filmen für sehbeeinträchtigte Menschen. Bei einer Vorführung trifft Misako auf den älteren Fotografen Nakamori. Dem Mann droht, schrittweise seine Sehkraft einzubüßen. In Nakamoris fotografischem Werk aber stößt Misako auf Verbindungslinien in ihre eigene Vergangenheit. Gemeinsam begeben sie sich in eine für Misako bisher verborgene Welt.