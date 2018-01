Zeitmesser als Wertanlage: Was es zu beachten gilt

foto: hersteller

Suche nach guten Geschichten

Als Buzz Aldrin im Jahr 1969 den Mond betrat, trug er eine Omega Speedmaster am Handgelenk. Neil Armstrong ließ seine Uhr in der Raumfähre liegen – also wurde die Omega zur ersten Uhr auf dem Mond. Geschichten wie diese haben schon einigen Uhrenmodellen zu merkbaren Preisschüben verholfen – im Fall der Omega Speedmaster Moonwatch waren es zwischen 1997 und 2017 satte 296 % Wertsteigerung. Dabei kostete das Modell vor 20 Jahren nur rund 1.450 Euro.

Uhren von Omega wie die Speedmaster oder die Seamaster erfreuen sich heute großer Beliebtheit, sind also weit verbreitet. Wer ein altes Modell als Wertanlage besitzt, sollte sich auch Gedanken über den Zustand seines Exemplars machen. Dieser muss sowohl technisch als auch vom Erscheinungsbild her einwandfrei sein, damit der Wert nicht geschmälert wird. Wurde die Uhr nie getragen, ist das sicher ein Vorteil – dennoch sollte eine mechanische Uhr von Zeit zu Zeit in die Revision gegangen sein. Doch auch im Zuge der technischen Überholung muss man Wertminderung befürchten: Wurde die Uhr zu oft poliert, rümpfen Kenner bereits die Nase und setzen den Wert eines Zeitmessers niedriger an. (Sascha Aumüller, 6.1.2017)