Was wissen Sie über die "Super Mario"-Reihe?

Der Klempner springt seit 30 Jahren durchs Pilzkönigreich, aber kennen Sie den berühmtesten Videospielhelden gut genug?

Steckbrief: Schwammerlfan, Italiener, Ex-Klempner und Neo-Nudist. Seit den 80ern befreit er regelmäßig seine Herzensdame Peach und übt sich nebenbei im Tennisspielen und Kartfahren. Name? Mario, gern mit dem Attribut "Super" versehen. Nintendo hat die Abenteuer, Gegner und Geschichten des Sprung-Enthusiasten in einer eigenen Enzyklopädie zum 30-Jahr-Jubiläum der "Super Mario"-Reihe zusammengefasst. Die "Super Mario Encyclopedia" erschien im Verlag Tokypop und erzählt unter anderem unbekanntes Trivia-Wissen: So sind die Gumbas böse Pilze, die das Königreich verraten haben und die Blöcke, die der Italiener immer zerstört, sind eigentlich verwandelte Einwohner des Pilz-Königreichs.

Zum ersten Mal tauchte die bekannteste Spielfigur der Welt im Arcade-Game "Donkey Kong" im Jahr 1981 auf. Dort kämpfte er noch gegen den Affen und befreite Pauline. Ende Oktober 2017 erschien der letzte Teil der Hauptreihe, "Super Mario Odyssey", und Mario hat sich nur wenig verändert: Mütze, Schnurrbart und Latzhose sind noch immer sein Markenzeichen. Und auch der Erfolg blieb über die Zeit konstant: mehr als 310 Millionen Spiele wurden von der Hauptreihe weltweit verkauft.

Was wissen Sie über den Pilzliebhaber und die "Super Mario"-Spiele? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz! (rec, 14.1.2018)