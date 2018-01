Ein vielversprechendes Jahr: Die 23 spannendsten Games für 2018

xbox

Ori and the Will of the Wisps (2018, PC, Xbox One)

Im Sommer 2017 angekündigt wurde "Ori and the Will of the Wisps", die Fortsetzung des österreichischen Indie-Hits aus dem Jahr 2015. Der Plattformer hob sich insbesondere durch den frischen Grafikstil, die außergewöhnliche Story, den stimmungsvollen Soundtrack und das anspruchsvolle Gameplay ab.

Im Nachfolger erwarten Spieler ein paar Neuerungen: Sogenannte "Soul-Links" ermöglichen es Ori, nach Bedarf zu speichern. Durch ein Upgrade-System können die Fähigkeiten des weißen Schutzgeistes verbessert werden. Im neuen Teil muss Ori die Geheimnisse des Waldes von Nibel aufdecken und sein eigenes Schicksal ein für alle Mal in Erfahrung bringen.