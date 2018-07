Onlineshopping: Wo kaufen Sie ein?

Onlinehändler wachsen stetig und bieten für Mitglieder besondere Funktionen und Vorteile. Machen Sie mit beim "Shoppingclub" oder boykottieren Sie Onlinehandelskonzerne generell?

Onlineversand und im Speziellen große Versandhändler wie Amazon oder das deutsche Zalando erfreuen sich seit Jahren steigender Kundenzahlen. Sie sind durch Aktionstage, Diskussionen über Arbeitsbedingungen und zuletzt auch durch spezielle Mitgliedermodelle immer wieder Gegenstand medialer Diskussionen.

Vielerorts zielt Kritik an diesen Unternehmen auf die marktbestimmende Stellung und die Folgen für Einzelhandel und kleinere Geschäfte, die sich gegen den Preisdruck aus dem Netz oft nur schwer wehren können. Der Endkonsument ist schließlich an einem möglichst komfortablen Einkaufserlebnis zu einem guten Preis interessiert, und große Onlinehändler können diese Bedürfnisse durch optimierte Verkaufsprozesse, Kundenrezensionen und einfache Umtauschmöglichkeiten befriedigen.

Wie sieht Ihr Onlineshopping-Verhalten aus?

Genießen Sie die Vorteile von Onlineversandhändlern und bestellen häufig im Netz? Gehen Sie davor noch in Geschäfte, um sich die Ware vor Ort anzusehen, und bestellen dann im Internet? Wie machen Sie das mit dem Zurückschicken – bestellen Sie Kleidung gleich in mehreren Größen und schicken das Unpassende zurück? Was halten Sie von Mitgliedschaften wie Amazon Prime oder dem geplanten Zalando Zet – unnötiger Kostenfaktor oder willkommenes Servicepaket? (mahr, 26.7.2018)