Erster Wiener Apple Store öffnet am 24. Februar

Erstes Geschäft in Österreich in der Kärntner Straße – Apple seit 15 Jahren in Europa

15 Jahre, nachdem Apple seinen ersten Shop in Europa aufgesperrt hat, bekommt nun auch Wien einen Store. Es ist das erste Geschäft des US-amerikanischen Tech-Konzerns in Österreich. Apple hatte entsprechende Pläne vor einem Jahr offiziell bestätigt. Nun hat der Konzern Informationen zur Eröffnung an Journalisten verschickt. Der Store öffnet am 24. Februar seine Pforten.

iPhones statt Leiberl in der Kärntner Straße 11

Das Geschäft befindet sich in der Kärntner Straße 11, wo vormals eine Filiale der Modekette Esprit zu Hause war. Das Unternehmen will sich mit seinem Store-Konzept von herkömmlichen Elektronikgeschäften abheben. So bietet man auch Workshops und Veranstaltungen von geschulten Mitarbeitern und Profis an. Klassische Kassen gibt es nicht – bezahlt werden kann bei den Mitarbeitern, die mit mobilen Kassensystemen ausgestattet sind.

Der bekanntlich verschwiegene Hersteller hatte die Adresse des Shops bislang nicht offiziell bestätigt. Der STANDARD hatte den Standort aber schon zuvor erfahren – auch die Baustelle war in den vergangenen Monaten unübersehbar.

Österreich bisher vernachlässigt

Das Unternehmen will mit der Eröffnung einen stärkeren Fokus auf den österreichischen Markt legen, der bislang vernachlässigt wurde. Ob mit dem neuen Geschäft weitere Services starten, die hierzulande bislang nicht verfügbar waren, wollte Apple auf Anfrage nicht bestätigen. So gibt es etwa den Bezahldienst Apple Pay oder auch Fernsehserien im iTunes Store in Österreich noch immer nicht. (Birgit Riegler, 1.2.2018)