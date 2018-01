Die zehn schlechtesten Spiele aller Zeiten: Schlimmer geht nimmer

thrillingwonderllc

E.T. the Extra-Terrestrial

Dieser Titel ist dafür bekannt, dass mehrere tausend Module in der Wüste von New Mexiko vergraben wurden, weil sie nicht verkauft werden konnten. Dabei geht es im Spiel um E.T., der Teile eines Telefons finden muss, die sich in verschiedenen Löchern befinden. Die Schwierigkeit ist allerdings, dass dem Alien Lebenspunkte abgezogen werden wenn er geht, läuft, in ein Loch fällt und aus dem Loch herauskommt. In Folge dessen stirbt E.T. also immer ziemlich schnell, wodurch das Game unspielbar ist.