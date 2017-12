Google Maps: Wandern, Radfahren, Schneeschuh- und Skitouren in Österreich

Die Outdoor-Tipps des STANDARD sind nun übersichtlich pro Bundesland abrufbar

Vom Walgau in Vorarlberg bis zum Lackenradweg im Burgenland – in Google Maps haben wir für die Bundesländer Karten mit den Ausgangspunkten der Touren erstellt. Die Symbole einer Wanderung bzw. Tour sind Sie bereits aus den Karten in der Zeitung und derStandard.at gewohnt:

Wanderungen
Wanderungen im Schnee (und Rodeln)
Radtouren und Mountainbiken
Schneeschuhtouren
Skitouren
... und eine Draisinentour
einer Karte (links oben zu finden) gelangen Sie zum Menü der Karte. Durch Klick auf den Button

Im Menü sind die Outdoor-Tipps übersichtlich auf die drei Kategorien "Wandern", "Radfahren" und "Im Schnee" aufgeteilt. Die aktuellste Wanderung einer Kategorie ist an erster Stelle zu finden (absteigende Sortierung). Details zu einer Wanderung bzw. Tour erhalten Sie durch Anklicken dieser im Menü bzw. Anklicken des Symbols in der Karte.

Links zu den Outdoor-Karten

Bernd Orfers Wandertipps

Mit Jänner 2014 ist Bernd Orfer nach einem Vierteljahrhundert "Wandertipp" im STANDARD eigene Wege gegangen – ohne den Rucksack des Schreibens. Da seine Wandertipps weiterhin gefragt sind, listen wir hier die Bundesländer-Links noch einmal für Sie auf:

Tipp für unterwegs

Die drei folgenden Links führen Sie alle zum selben Ziel: auf die Seite mit den aktuellsten Outdoor-Tipps. Diese enthält auch diesen Artikel mit allen Links zu den Outdoor-Karten und Bernd Orfers Wandertipps.

Wir hoffen, Ihnen damit einen noch besseren Überblick über unsere Wander- bzw. Outdoor-Tipps geben zu können. (red, 25.7.2016)