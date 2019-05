"Manchmal bin ich zu ordentlich"

Benita Ferrero-Waldner

Es ist wichtig, dass auch Politik von Frauen für Frauen gemacht wird. Ich habe mich bereits in meiner Funktion als Außenministerin sehr stark für die Gleichstellung der Frau eingesetzt; so sind in meinem Hause heute 22 Amtsleiterinnen. Als ich selber begonnen habe waren wir zehn Prozent aller höheren Beamten. Das hat sich von Grund auf geändert. Ich leite jetzt schon Programme zur Frauenförderung, wie zum Beispiel das Mentorinnenprogramm, an dem ich aktiv teilnehme. Ich bin aber auch Mitglied der Frauenaußenministerinnen, eines Netzwerkes, das die amerikanische Außenministerin Madleine Albright ins Leben gerufen hat und in dem wir 19 Außenministerinnen der Welt gemeinsam uns für Frauenfrage aussprechen. So haben wir zum Beispiel gemeinsam gegen die Steinigung der beiden Frauen Husseini und Lawal gekämpft; vor kurzem haben wir in Genf an einer Initiative gegen die Gewalt gegen Frauen teilgenommen. Ich habe vor für eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie für die Wahlfreiheit durch die Frauen in diesen Fragen mich immer wieder auszusprechen und gleichzeitig die Forderung zu betonen "Gleichen Lohn für gleiche Arbeit".