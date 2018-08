Lebenslauf Vorlagen 2018: Kostenloser Download

Eine erfolgreiche Bewerbung beginnt mit einem beeindruckenden Lebenslauf: Starten Sie jetzt mit den stilsicheren Vorlagen von DER STANDARD.

Manchen Untersuchungen zufolge dauert es nur sechs Sekunden bis Personaler entscheiden, ob der Lebenslauf im Müll landet oder gelesen wird.

Wie überzeugt man also in nur wenigen Sekunden? Bei erfahreneren Kandidaten sind natürlich die bisherige Arbeitserfahrung, die Position und die Ausübungsdauer von Bedeutung. Bei Absolventen und Jobeinsteigern liegt das Hauptaugenmerk stattdessen auf der Ausbildung und ob daneben schon erste Erfahrungen gesammelt wurden. Wichtig ist in jedem Fall nicht nur Erfahrungen zu nennen, sondern sie auch kurz zu beschreiben.

Dos und Dont's bei der Gestaltung des Lebenslaufs

Um nicht sofort durch das Raster zu fallen, ist es außerdem ratsam, den Lebenslauf an die jeweiligen Jobausschreibungen und darin enthaltene Schlagwörter anzupassen.

Einig sind sich Personalverantwortliche auch darin, dass Rechtschreib- und Grammatikfehler ein absolutes No-Go sind. Auch schlechte Formatierung oder das falsche Format der Bewerbungsunterlagen können die Einladung zum Interview kosten.

Der Kreativität sind zwar keine Grenzen gesetzt, viele Personalverantwortliche mögen es aber klassisch.