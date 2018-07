Fragen und Antworten zum Immobiliensteuerrecht

MOORE STEPHENS City Treuhand beantwortet in Kooperation mit derStandard.at Fragen zum Immobiliensteuerrecht – Erstberatung kostenlos

Die MOORE STEPHENS City Treuhand bietet als besonderen Service für die Abonnenten und Leser von derStandard.at eine kostenlose Beratung im Bereich des Immobiliensteuerrechts. Ihre Anfrage wird direkt an das Team Immobilienbesteuerung der MOORE STEPHENS City Treuhand weitergeleitet und Ihnen von einem Experten persönlich beantwortet. Wir behalten uns vor, Fragen zu interessanten Sachverhalten (anonymisiert) mitsamt den Antworten der Experten zu veröffentlichen.





Konditionen

Dieses Service von MOORE STEPHENS City Treuhand und derStandard.at/Immobilien ist im Rahmen einer Erstberatung kostenlos. Durch eine Anfrage wird kein Vertretungs- oder Mandantenverhältnis begründet, es besteht kein Rechtsanspruch auf umfassende oder abschließende Rechtsauskunft.

Komplizierte Rechtsfragen mit einem erhöhten Rechercheaufwand können nicht kostenfrei beantwortet werden. Es liegt im Ermessensspielraum von MOORE STEPHENS City Treuhand, ab wann eine Anfrage kostenpflichtig wird. Sie werden in diesem Fall rechtzeitig darauf hingewiesen.

Die Moore Stephens City Treuhand wurde 1981 gegründet und ist seit 1998 Teil des internationalen Moore Stephens Netzwerks. An den beiden Standorten in Wien und Krems sind gesamt rund 130 Mitarbeiter tätig. Als etabliertes Unternehmen in den Bereichen Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung setzt das Unternehmen auf Kompetenz, Kontinuität in der persönlichen Betreuung und auf maßgeschneiderte Lösungen.





Ihre Anfrage stellen Sie bitte mit Ihrem Namen an steuerrecht@derStandard.at