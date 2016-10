Wie die Zeit vergeht

Das Zeitempfinden ist sehr subjektiv. Vergeht die Zeit immer gleich schnell? Vor zwei Jahren haben wir die Frage gestellt: Was ist Zeit? In einer Schwerpunktausgabe wollen wir diesmal auf Veränderungen eingehen. In der Printausgabe ziehen sich Aufnahmen des Models Cordula Reyer, die die renommierte Fotografin Elfie Semotan über Jahre gemacht hat, wie eine Zeitreise durch das Blatt. Simon Klausner ist für die Gestaltung, Lisa Nimmervoll für das publizistische Gesamtkonzept verantwortlich. Online finden Sie in diesem Ressort alle Geschichten aus der Schwerpunktausgabe gesammelt.