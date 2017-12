Display-Konzern Sharp will mit Oled-Allianz gegen Konkurrenz punkten

Bündnis mit Japan Display geplant

Der Display-Hersteller Sharp setzt im Oled-Geschäft auf eine Allianz mit dem japanischen Wettbewerber Japan Display. Damit soll zur südkoreanischen Konkurrenz aufgeschlossen werden. Er werde die Regierung um Hilfe bei der Formierung eines solchen Bündnisses bitten, kündigte Sharp-Chef Tai Jen Wu am Donnerstag vor Journalisten an. Dabei gehe es auch um Finanzhilfen.

OLEDs

Screens mit organischen Leuchtdioden (OLEDs), die dünner, farbenreicher und beweglicher sind als LCD-Bildschirme, werden in der Industrie immer beliebter. Apple nutzt sie beispielsweise für sein Jubiläums-iPhone X. Sharp und Japan Display, die beide Apple mit anderen Produkten beliefern, wollen im nächsten oder übernächsten Jahr in die Oled-Produktion einsteigen. Samsung Electronics wie auch LG Display bieten bereits Oled-Panel an. (APA, 7.12. 2017)